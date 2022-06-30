На Украине заявили о разрыве дипотношений с Сирией на фоне признания республикой ЛНР и ДНР

В МИД Украины сообщили о разрыве дипотношений с Сирийской Арабской Республикой (САР) из-за признания страной Луганской и Донецкой народных республик.

В ведомстве осудили решение САР и назвали его недружественным актом по отношению к Украине, посягательством на её суверенитет и территориальную целостность, а также грубым нарушением Устава ООН.

«Украина в ответ на этот недружественный акт заявляет о разрыве дипотношений с Сирией без разрыва консульских отношений», — говорится в заявлении украинского МИД в Facebook*.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

Посол ЛНР в России Родион Мирошник рассказал, что признание Сирией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик на данный момент не формализовано на бумаге.

Украинский президент Владимир Зеленский пригрозил Сирии разрывом отношений после решения Дамаска признать Донецкую и Луганскую народные республики.

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