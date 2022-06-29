Посол ЛНР Мирошник: признание Сирией ДНР и ЛНР пока не формализовано на бумаге

Признание Сирией независимости и суверенитета Донецкой и Луганской народных республик на данный момент не формализовано на бумаге, сообщил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«Это всё оговаривается в договоре о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. А он пока не подписан. Это только выражение желания Сирии. Что само по себе прекрасно», — цитирует его ТАСС.

Мирошник отметил, что в Дамаске «идут процессы, и лучше их не срывать».

«Мы восхищенно ждём инициативы по подписанию», — добавил посол.

Ранее агентство SANA со ссылкой на сирийский МИД сообщило, что Министерство иностранных дел Сирии заявило о решении Дамаска признать независимость Луганской и Донецкой народных республик.

16 июня глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что президент Сирии Башар Асад объявил о старте процедуры признания ДНР со стороны Дамаска.

Тогда же глава МИД ДНР Наталья Никонорова предложила сирийскому президенту Башару Асаду рассмотреть возможность участия в международном трибунале над украинскими военными преступниками.