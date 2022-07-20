В ООН заявили об угрозе массового голода в мире

Мир рискует столкнуться с массовым голодом если нынешний продовольственный кризис будет проигнорирован, заявил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — приводит РИА Новости слова Бизли в рамках дискуссии, организованной на площадке Совета по международным делам.

По его словам, следующий год в данном отношении может стать хуже текущего.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на мероприятии, посвящённом продовольственной безопасности, заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.

По словам Гутерреша, надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.