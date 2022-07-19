Гутерреш и Зеленский обсудили экспорт украинского продовольствия по Чёрному морю

Генсек ООН Антониу Гутерреш и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

«Они обсудили текущие переговоры, направленные на беспрепятственный экспорт украинских продуктов питания через Чёрное море», — говорится в заявлении офиса Гутерреша.

Ранее Гутерреш, выступая на мероприятии, посвящённом продовольственной безопасности, заявил, что избежать голода в мире можно лишь в том случае, если на мировые рынки вернутся продукты питания с Украины и из России, а также российские удобрения.

По словам Гутерреша, надо действовать сообща, чтобы выработать смелые и скоординированные политические меры.