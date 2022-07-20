Японский политолог Осаки обвинил США в украинском кризисе

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США сделали из Украины западный оплот и не оставили президенту России Владимиру Путину выбора кроме начала спецоперации, заявил политолог Ивао Осаки.

По его словам, Вашингтон был одержим идеей вступления Украины в НАТО, стране поставлялось современное оружие.

«Путин расценил это как угрозу выживанию государства и 24 февраля начал спецоперацию», — написал Осаки в статье для японского издания JB Press.

Он добавил, что США устроили ад в Восточной Европе.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что специальная военная операция на Украине реализуется по плану, чётко и последовательно. 

Путин заявил, что специальная военная операция на Украине положила начало слому миропорядка по-американски и переходу к действительно многополярному миру, который основан не на либерально-глобалистском эгоцентризме США, а на подлинном суверенитете народов.

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