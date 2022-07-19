Власти Греции запросили у Сербии и Украины данные о грузе упавшего Ан-12

Правительство Греции запросило у Сербии и Украины данные о грузе самолёта Ан-12, разбившегося 16 июля.

Как сообщает РИА Новости, об этом говорил официальный представитель правительства Яннис Иконому.

«Вчера по поручению министра иностранных дел Никоса Дендиаса посол Греции в Белграде заявил о необходимости первоочередного информирования греческой стороны сербской стороной о характере груза самолёта. Генеральный секретарь МИД Фемистоклис Демирис направил ноту по этому же вопросу послу Украины в Афинах», — сказал он во время брифинга.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке страны потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

Утром 17 июля власти начали исследование места крушения.

Сербский министр обороны Небойша Стефанович заявил, что украинский самолёт Ан-12, упавший в Греции, вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции из Сербии.