На месте крушения Ан-12 в Греции обнаружили тела всех членов экипажа
«Операция по извлечению восьми тел из района крушения самолёта «Антонов» завершена. Идёт их передача в больницу Комотини», — говорится в сообщении греческого общественного телевидения ERT.
После проведения судмедэкспертизы трупы передадут представителям Украины в Греции.
Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке страны потерпел крушение самолёт семейства «Ан».
Утром 17 июля начали исследование места крушения.
Сербский министр обороны Небойша Стефанович заявил, что украинский самолёт Ан-12, упавший в Греции, вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции из Сербии.