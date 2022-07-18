На месте крушения Ан-12 в Греции обнаружили тела всех членов экипажа

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В Греции обнаружили тела всех восьми членов экипажа, погибших при крушении украинского самолёта Ан-12.

«Операция по извлечению восьми тел из района крушения самолёта «Антонов» завершена. Идёт их передача в больницу Комотини», — говорится в сообщении греческого общественного телевидения ERT.

После проведения судмедэкспертизы трупы передадут представителям Украины в Греции.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке страны потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

Утром 17 июля начали исследование места крушения.

Сербский министр обороны Небойша Стефанович заявил, что украинский самолёт Ан-12, упавший в Греции, вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции из Сербии.

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