Упавший в Греции самолёт вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции Сербии

Сербский министр обороны Небойша Стефанович заявил, что украинский самолёт Ан-12, упавший в Греции, вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции из Сербии.

Об этом он сказал на брифинге в Минобороны Сербии.

«Самолёт, который ночью упал в Греции, Ан-12, вёз 11,5 т нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке Греции потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

Утром 17 июня в Греции начали исследование места крушения украинского самолёта Ан-12.