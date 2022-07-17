Упавший в Греции самолёт вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции Сербии

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Сербский министр обороны Небойша Стефанович заявил, что украинский самолёт Ан-12, упавший в Греции, вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции из Сербии.
Упавший в Греции самолёт вёз в Бангладеш 11,5 т оборонной продукции Сербии
  • AP

Об этом он сказал на брифинге в Минобороны Сербии.

«Самолёт, который ночью упал в Греции, Ан-12, вёз 11,5 т нашей продукции оборонной промышленности для Бангладеш. Все восемь членов экипажа, к сожалению, погибли», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке Греции потерпел крушение самолёт семейства «Ан».

Утром 17 июня в Греции начали исследование места крушения украинского самолёта Ан-12.

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