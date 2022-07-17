В Греции начали исследование места крушения украинского самолёта Ан-12

Специалисты Вооружённых сил и пожарной службы Греции с рассветом начали исследование места крушения украинского грузового самолёта Ан-12 к западу от Кавалы.

Об этом сообщает греческое общественное телевидение ERT.

По словам начальника оперативной группы генерал-майора пожарной охраны Мариоса Апостолидиса, пожарные со специальным оборудованием и измерительными приборами подошли к месту падения самолёта и увидели разбросанные части самолёта.

Также отмечается, что Апостолидис сказал, что на месте было обнаружено белое вещество неизвестного происхождения, однако измерительные приборы не показали ничего опасного.

Следующим этапом будет запуск дрона для обследования всей территории, где упал самолёт. Как только будет установлено, что нет риска для безопасности людей, начнутся действия на месте. В первую очередь специалистам предстоит найти бортовой самописец, чтобы выяснить подробности происшествия.

Ранее сообщалось, что к западу от города Кавала на востоке Греции потерпел крушение самолёт семейства «Ан».