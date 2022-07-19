ВОЗ призвала страны Европы принять меры из-за новой волны коронавируса

Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса в Европе и призвал страны оперативно принять меры по вакцинации и масочному режиму.

Заявление Клюге опубликовано на сайте ВОЗ.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5», — заявили в организации.

В ВОЗ добавили, что каждая доминирующая сублиния «омикрона» показывает явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами.

По его словам, с ростом числа заболевших в осенний и зимний периоды будет увеличиваться число госпитализаций с COVID-19.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала возобновить в регионах работу штабов по профилактике COVID-19.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 «кентавр».

Также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.