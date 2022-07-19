ВОЗ призвала страны Европы принять меры из-за новой волны коронавируса

Короткая ссылка
Глава европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил о новой волне коронавируса в Европе и призвал страны оперативно принять меры по вакцинации и масочному режиму.
ВОЗ призвала страны Европы принять меры из-за новой волны коронавируса
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

Заявление Клюге опубликовано на сайте ВОЗ.

«Совершенно очевидно, что мы находимся в ситуации, аналогичной ситуации прошлого лета, только на этот раз продолжающаяся волна COVID-19 вызвана сублиниями варианта «омикрон», в частности BA.2 и BA.5», — заявили в организации.

В ВОЗ добавили, что каждая доминирующая сублиния «омикрона» показывает явные преимущества в передаче по сравнению с ранее циркулировавшими вирусами.

По его словам, с ростом числа заболевших в осенний и зимний периоды будет увеличиваться число госпитализаций с COVID-19.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала возобновить в регионах работу штабов по профилактике COVID-19.

Также в пресс-службе Роспотребнадзора сообщили, что в Москве выявлены пять заболевших подвидом COVID-19 «кентавр».

Также глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус призвал все страны мира вернуть масочный режим в связи с ситуацией с COVID-19.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить