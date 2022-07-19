Глава Росздравнадзора призвала возобновить в регионах работу штабов по борьбе с COVID-19

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Глава Росздравнадзора Алла Самойлова призвала возобновить в регионах работу штабов по профилактике COVID-19.
Глава Росздравнадзора призвала возобновить в регионах работу штабов по борьбе с COVID-19
  • Gettyimages.ru
  • © Carisa Chirita / 500px

Как пишет ТАСС, она также призвала активизировать процесс вакцинации.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 из-за новых подвариантов штамма «омикрон».

Иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков также напомнил, что маски необходимо носить в транспорте и в закрытых помещениях с большим количеством людей. В беседе с телеканалом «Москва 24» он сказал, что это поможет избежать инфицирования коронавирусом.

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