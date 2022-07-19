Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 из-за новых подвариантов штамма «омикрон»
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«В связи с распространением новых подвариантов штамма «омикрон» наблюдается рост выявленных случаев COVID-19», — цитирует сообщение ТАСС.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание, вызванное подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в лёгкой форме — в виде ОРЗ.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии необходимости возобновлять антикоронавирусные ограничения.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.