Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 из-за новых подвариантов штамма «омикрон»

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Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 из-за новых подвариантов штамма «омикрон». Об этом информирует пресс-служба надзорного ведомства по итогам селекторного совещания.
Роспотребнадзор сообщил о росте случаев COVID-19 из-за новых подвариантов штамма «омикрон»
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Brookes

«В связи с распространением новых подвариантов штамма «омикрон» наблюдается рост выявленных случаев COVID-19», — цитирует сообщение ТАСС.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что заболевание, вызванное  подвариантами BA.4/BA.5, чаще всего протекает в лёгкой форме — в виде ОРЗ.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили об отсутствии необходимости возобновлять антикоронавирусные ограничения.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН рассказал о возможных последствиях перенесённого COVID-19.

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