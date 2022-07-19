Посол России в Лондоне отверг обвинения в адрес Москвы в гибели британского наёмника в ДНР

Посол России в Великобритании Андрей Келин отверг обвинения Лондона в ответственности Москвы за смерть британского наёмника Пола Ури в Донбассе.

«Меня действительно вызывали в пятницу в британский МИД и... в такой высокопарной, я бы сказал, в аррогантной форме возложили на Россию ответственность за смерть Пола Ури, который, как известно, умер от диабета», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что у британца были диагностированы диабет первой степени и ряд сопутствующих заболеваний. По словам Келина, наёмнику оказывали медпомощь.

Он добавил, что британские официальные лица знали о бедственном положении своего подданного, но не попробовали оказать ему содействия даже через МККК.

«Что касается возложения на нас ответственности, России как государства, то это, конечно, смешно. Мы эту ответственность не принимаем, они находятся в юрисдикции другой страны, а именно ДНР», — заключил Келин.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания политизирует и нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наёмника Пола Ури в Донецкой Народной Республике.