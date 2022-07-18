МИД России: Лондон нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наёмника в ДНР

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания политизирует и нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наёмника Пола Ури в Донецкой Народной Республике.

По словам дипломата, Россия отмечает «неуместное стремление Лондона политизировать и нагнетать ситуацию» вокруг скончавшегося в ДНР Пола Ури.

Захарова подчеркнула, что, по данным ДНР, наёмник не являлся гражданским лицом, на чём настаивает британская сторона, а был военным, служившим в Афганистане, Ираке и Ливии, после чего руководил боевыми операциями на Украине и обучал военнослужащих ВСУ.

«В апреле этого года Ури был задержан представителями Народной милиции ДНР при попытке прорыва через блокпост», — констатировала Захарова.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.