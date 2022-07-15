Британский МИД вызвал российского посла Келина после сообщений о смерти наёмника в ДНР

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти в ДНР британского наёмника Пола Ури.

«Министерство иностранных дел вызвало посла России Андрея Келина, чтобы выразить глубокую озабоченность Великобритании сообщениями о смерти британского гражданина Пола Ури в плену на неподконтрольных правительству Украины территориях», — говорится в сообщении британского правительства.

Также приводятся слова главы британского МИД Лиз Трасс, которая выразила «потрясение» смертью наёмника, которого она при этом назвала «гуманитарным работником».

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.