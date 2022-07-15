Омбудсмен ДНР: британский наёмник Пол Ури умер в плену из-за хронических болезней

Британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в Донецкой Народной Республике, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

Об этом сообщило Донецкое агентство новостей со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

По её словам, международные организации и британские власти были уведомлены о факте пленения Ури. Кроме того, по его просьбе информацию о пленении передали в иностранные СМИ.

Морозова подчеркнула, что никакой реакции от британской стороны не последовало.

В ходе первого медосмотра в ДНР у Ури выявили инсулинозависимый сахарный диабет, поражение дыхательной системы, почек и ряд заболеваний сердечно-сосудистой системы

Омбудсмен рассказала, что также представители Лондона не предоставили необходимые медицинские препараты подданному британской короны по линии Красного Креста.

«С нашей стороны, несмотря на тяжесть вменяемого преступления, Полу Ури была оказана соответствующая медицинская помощь», — сказала Морозова.

Она уточнила, что он скончался 10 июля.

9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

В начале июля сообщалось, что посольство России перенаправило в ДНР обращение британских властей по вопросам наёмников, осуждённых в республике.