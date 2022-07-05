Келин заявил, что посольство России перенаправило в ДНР обращение Лондона по наёмникам

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Посольство России перенаправило в ДНР обращение британских властей по вопросам наёмников, осуждённых в Донецкой Народной Республике на смертную казнь. Об этом сообщил российский посол в Лондоне Андрей Келин.
Келин заявил, что посольство России перенаправило в ДНР обращение Лондона по наёмникам
  • РИА Новости

«Практически ничего на этот счёт нет. К нам были обращения в том плане, что на нас возлагают ответственность за их судьбы, их дальнейшее пребывание», — приводит РИА Новости его слова в эфире «России 24».

Келин добавил, что речь в данном случае идёт о юрисдикции ДНР, российская сторона предложила обратиться в республику.

 9 июня суд в Донецкой Народной Республике вынес смертные приговоры гражданам Британии Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также Саадуну Брагиму, которые воевали на стороне Украины.

Также Эслин заявил корреспонденту RT Роману Косареву, что власти Британии и Украины не оказывают помощи в его ситуации.

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