Посол Келин: глава МИД Британии Трасс пропускает аргументы мимо ушей
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Дипломат прокомментировал заявления Трасс о её готовности встретиться «на разговор» с президентом России Владимиром Путиным, а также о готовности «осадить» главу МИД России Сергея Лаврова.
«Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили. «Осадить» Сергея Викторовича Лаврова у неё совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне, тем более в компании Индонезии. У неё есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам», — цитирует Келина ТАСС.
В начале февраля СМИ сообщали, что Лиз Трасс во время переговоров с Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.
Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.
Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной» женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве закончилась её позором.