У британского министра иностранных дел Лиз Трасс есть одна особенность: она пропускает мимо ушей любые аргументы, а её визит в Москву представлял собой «печальное зрелище», сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Дипломат прокомментировал заявления Трасс о её готовности встретиться «на разговор» с президентом России Владимиром Путиным, а также о готовности «осадить» главу МИД России Сергея Лаврова.

«Мы видели Лиз Трасс в деле, когда она приехала в Москву. Это было печальное зрелище. Все об этом много говорили. «Осадить» Сергея Викторовича Лаврова у неё совершенно не получилось. И я думаю, что она не будет способна что-то сделать и на более высоком уровне, тем более в компании Индонезии. У неё есть одна особенность: она аргументы не слушает или пропускает их мимо ушей. В этом я убедился сам», — цитирует Келина ТАСС.

В начале февраля СМИ сообщали, что Лиз Трасс во время переговоров с Сергеем Лавровым изначально отказалась признавать суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями.

Позднее британский посол Дебора Броннерт вмешалась в ситуацию и пояснила главе Форин Офис, что речь на самом деле идёт о российских регионах.

Представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что попытка «дурно образованной» женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве закончилась её позором.