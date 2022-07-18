Захарова отреагировала на заявление Трасс о готовности «вызвать на разговор» Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о том, что она была готова осадить министра иностранных дел России Сергея Лаврова и «вызвать на разговор» российского лидера Владимира Путина.

«Осаждалка с вызывалкой не выросли, Лиз», — написала Захарова в Telegram.

Она отметила, что попытка этой дурно образованной женщины «вызвать на разговор и осадить» Сергея Лаврова в Москве закончилась её позором.

Захарова напомнила, что Трасс «не понимала, о чём говорит, и путала географические названия».

«Посол Британии на этих переговорах была вынуждена нашёптывать Лиз Трасс в ухо правильные ответы и поправляла свою начальницу после каждого её ляпа», — заявила официальный представитель МИД России.

По её словам, также Лиз Трасс за столом в ходе ланча «в отсутствие элементарных манер» сумела своим видом превратить старинный особняк в затрапезный паб.

«Британский посол после этого провального визита объезжала политологическую Москву, пытаясь замять конфуз», — заявила Захарова.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков высказал мнение, что глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пытается заработать себе очки перед выборами за счёт заявлений о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным. Он назвал перспективу встречи главы британской дипломатии с Путиным бессмысленной.

Министр иностранных дел Великобритании во время выступления на телевидении заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если её изберут премьер-министром.