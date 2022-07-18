Сенатор Пушков указал на попытки главы МИД Британии Трасс пропиариться на имени Путина

Глава МИД Великобритании, кандидат в премьер-министры страны Лиз Трасс пытается заработать себе очки перед выборами за счёт заявлений о возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Он назвал перспективу встречи главы британской дипломатии с Путиным бессмысленной.

«Смысла в такой встрече с участием Трасс — ноль. Трасс пытается заработать себе очки перед выборами лидера консерваторов и премьера страны... Больше за её заявлением нет ровным счётом ничего», — написал Пушков в своём Telegram.

Ранее глава МИД Великобритании заявила о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите G20, если её изберут премьер-министром.

Как отмечали в Кремле, Путин может посетить саммит G20 в Индонезии лично.