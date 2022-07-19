Российский постпред Кузнецов: попытки изолировать Россию ЮНЕСКО провалились
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Он подчеркнул, что Украина и Запад активно используют эту площадку в своих геополитических антироссийских интересах.
«В последнее время градус политизации ЮНЕСКО просто зашкаливает...Конечно, ничего кроме вреда это не приносит... Во всяком случае попытки изолировать Россию ЮНЕСКО провалились», — цитирует Кузнецова РИА Новости.
Ранее сообщалось об обращении Верховной рады Украины к ЮНЕСКО с предложением вычеркнуть Россию из числа стран — членов организации.
В начале мая секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.
Позже в организации сообщили, что исключают возможность лишения России статуса члена.