Российский постпред Кузнецов: попытки изолировать Россию ЮНЕСКО провалились

Несмотря на градус политизации ЮНЕСКО, попытки изолировать Россию провалились, заявил в эфире «Россия 24» российский постпред при организации Александр Кузнецов.

Он подчеркнул, что Украина и Запад активно используют эту площадку в своих геополитических антироссийских интересах.

«В последнее время градус политизации ЮНЕСКО просто зашкаливает...Конечно, ничего кроме вреда это не приносит... Во всяком случае попытки изолировать Россию ЮНЕСКО провалились», — цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее сообщалось об обращении Верховной рады Украины к ЮНЕСКО с предложением вычеркнуть Россию из числа стран — членов организации.

В начале мая секретариат ЮНЕСКО не допустил Россию к участию в конференции по вопросам о свободе СМИ по случаю Всемирного дня свободы печати 3 мая.

Позже в организации сообщили, что исключают возможность лишения России статуса члена.