МИД России: участие Британии в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется

Участие других стран, кроме России, Турции и Украины, в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Так он ответил на вопрос о том, есть ли вероятность привлечения Великобритании к данной операции.

«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трёх странах и содействии со стороны ООН», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

Российская сторона на встрече в Стамбуле по вопросу поставок зерна предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.