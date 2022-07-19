МИД России: участие Британии в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется
- globallookpress.com
- © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трёх странах и содействии со стороны ООН», — цитирует замминистра РИА Новости.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.
Российская сторона на встрече в Стамбуле по вопросу поставок зерна предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.