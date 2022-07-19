МИД России: участие Британии в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется

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Участие других стран, кроме России, Турции и Украины, в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется, заявил замглавы российского МИД Сергей Вершинин. Так он ответил на вопрос о том, есть ли вероятность привлечения Великобритании к данной операции.
МИД России: участие Британии в операции по вывозу зерна через Чёрное море не требуется
  • globallookpress.com
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

«Я не вижу для этого необходимости, поскольку речь сегодня идет о трёх странах и содействии со стороны ООН», — цитирует замминистра РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш прокомментировал переговоры по экспорту зерна, которые прошли в Стамбуле. По его словам, участники переговоров сумели прийти к согласию по многим существенным аспектам экспорта зерна.

Российская сторона на встрече в Стамбуле по вопросу поставок зерна предложила меры по работе портов Украины для исключения поставок оружия.

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