В Госдепе выразили озабоченность в связи со смертью пленного британского наёмника в ДНР

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Госдепартамент США выразил озабоченность в связи со смертью находившегося в плену в Донецкой Народной Республике британского наёмника Пола Ури.
В Госдепе выразили озабоченность в связи со смертью пленного британского наёмника в ДНР
  • AFP
  • © Daniel SLIM

«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в Twitter.

Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.

По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.

Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания политизирует и нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наёмника Пола Ури в Донецкой Народной Республике.

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