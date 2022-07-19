В Госдепе выразили озабоченность в связи со смертью пленного британского наёмника в ДНР
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«Мы огорчены и глубоко озабочены в связи со смертью Пола Ури — британского гуманитарного работника, который был захвачен Россией», — написал пресс-секретарь ведомства Нед Прайс в Twitter.
Ранее появилась информация, что британский наёмник Пол Ури, находившийся в плену в ДНР, скончался из-за хронических болезней 10 июля.
По словам омбудсмена ДНР Дарьи Морозовой, Ури руководил боевыми операциями.
Британский МИД вызвал российского посла в Лондоне Андрея Келина в связи с сообщениями о смерти Пола Ури.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Великобритания политизирует и нагнетает ситуацию вокруг смерти британского наёмника Пола Ури в Донецкой Народной Республике.