Западные страны намерены применять жесткие меры в отношении государств, нарушающих мировой экономический порядок, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

«Соединённые Штаты и наши союзники, такие как (Республика) Корея, будут работать вместе, чтобы продолжать требовать твёрдой приверженности нормам и ценностям, которые лежат в основе мирового экономического порядка», — приводит ТАСС слова Йеллен в ходе выступления в Сеуле.

Она отметила, что страны Запада будут вводить жёсткие меры против стран, нарушающих порядок или злоупотребляющих им.

Глава фракции «Национальное объединение» в парламенте Франции Марин Ле Пен ранее в эфире BFMTV назвала неэффективными антироссийские санкции ЕС.

По словам политика, именно рестрикции, направленные против Москвы, являются главной причиной инфляции во Франции.