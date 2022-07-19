Полковник армии США Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Короткая ссылка
Президент США Джо Байден проигрывает битву с Россией за Украину, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Его любимая лошадь — НАТО — на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — написал Макгрегор в статье для The American Conservative.

По его словам, Европу ждут большие экономические трудности из-за антироссийских санкций.

Он добавил, что население Европы и США уже злится на своих «робких и бестолковых лидеров».

9 июля Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить