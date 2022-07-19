Полковник армии США Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве за Украину

Президент США Джо Байден проигрывает битву с Россией за Украину, заявил американский полковник Дуглас Макгрегор.

«Его любимая лошадь — НАТО — на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — написал Макгрегор в статье для The American Conservative.

По его словам, Европу ждут большие экономические трудности из-за антироссийских санкций.

Он добавил, что население Европы и США уже злится на своих «робких и бестолковых лидеров».

9 июля Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».