Полковник армии США Макгрегор заявил о поражении Байдена в битве за Украину
«Его любимая лошадь — НАТО — на последнем издыхании. И единственное, что падает быстрее рейтингов Байдена, — это экономика США и Европы», — написал Макгрегор в статье для The American Conservative.
По его словам, Европу ждут большие экономические трудности из-за антироссийских санкций.
Он добавил, что население Европы и США уже злится на своих «робких и бестолковых лидеров».
9 июля Байден распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.
Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».