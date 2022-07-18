Economist назвал факторы, которые могут повлиять на прекращение поддержки Украины в США

Американское финансирование Киева для борьбы с Россией может прекратиться на фоне экономической и политической нестабильности в самих Соединённых Штатах.

Об этом пишет The Economist.

По словам обозревателя, в кругах Демократической партии зреет недовольство тратами США на поддержку Киева, после того как в мае был утверждён дополнительный бюджет в размере $40 млрд на оказание помощи.

«Помощь Украине рассчитана до конца финансового года — 30 сентября, но никто точно не знает, когда закончатся деньги», — говорится в статье.

Автор публикации добавил, что в конгрессе не считают, что существует возможность предоставления ещё одного большого пакета помощи до промежуточных выборов, поэтому американская поддержка Украины может оказаться под вопросом из-за трёх факторов.

Первый — состав конгресса по итогам промежуточных выборов, на которых могут взять верх республиканцы — сторонники Дональда Трампа.

Второй фактор заключается в объёмах помощи Украине в противостоянии с Россией от союзников США, в то время как от самих американцев Украина находится «за полмира».

Третий и самый важный фактор, который называет журнал, заключается в том, как будут развиваться события на поле боя. Если администрации Джо Байдена удастся показать, что ВСУ укрепляют свои позиции, а не втягиваются в «вечную войну», то поддержку для Киева будет проще нарастить, однако пока украинские силы сильно уступают и «находятся в обороне, если не в отступлении».

9 июля Байден ранее распорядился выделить Украине дополнительную военную помощь в размере до $400 млн.

Представитель американского Минобороны рассказала о планировании поставок вооружений Украине «на месяцы и годы вперёд».