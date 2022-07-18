Нехаммер: Австрия не будет следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО

Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом пишет братиславская газета Pravda.

«По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьером Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации на Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО», — говорится в материале.

28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом допустил замораживание процесса вступления стран в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.