Нехаммер: Австрия не будет следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО

Короткая ссылка
Австрия не планирует следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер. Об этом пишет братиславская газета Pravda.
Нехаммер: Австрия не будет следовать примеру Швеции и Финляндии и вступать в НАТО
  • AP
  • © Alexander Zemlianichenko

«По словам Нехаммера, во время его переговоров с прибывшим с визитом в Вену премьером Словакии Эдуардом Хегером немалое внимание было уделено ситуации на Украине. Как заявил Нехаммер, Австрия не собирается следовать примеру Швеции и Финляндии, которые в связи с российской агрессией на Украине пересмотрели свой военный нейтралитет и стремятся вступить в НАТО», — говорится в материале.

28 июня в Анкаре сообщили, что Швеция и Финляндия согласились на полное сотрудничество с Турцией в вопросах борьбы с Рабочей партией Курдистана и организацией исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ).

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган при этом допустил замораживание процесса вступления стран в НАТО, если они не выполнят ряд турецких условий.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить