Политолог Бальбек прокомментировал содержание нового пакета санкций ЕС

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Дарья Ускова
Политолог Руслан Бальбек в беседе с RT прокомментировал заявление главы венгерского МИД Петера Сийярто о том, что новый пакет антироссийских санкций ЕС включает запрет на торговлю золотом и товарами двойного назначения, но не содержит запретов на транспортировку энергоносителей и не касается Газпромбанка.
Политолог Бальбек прокомментировал содержание нового пакета санкций ЕС
  • AFP
  • © Kenzo TRIBOUILLARD

«Беда европейцев в том, что не они формируют свою внешнеполитическую повестку», — пояснил эксперт, отметив, что Брюссель вынужден выполнять указания Вашингтона.

Политолог предположил, что европейские государства «вымолили» у США разрешение не вводить санкции в отношении энергоносителей.

«Не знаю, был ли это подарок Вашингтона с барского плеча или страх, что европейские союзники разбегутся, но по факту мы имеем более взвешенный подход стран ЕС к своей энергобезопасности», — сообщил Бальбек.

По его мнению, частое возникновение дискуссий на тему энергетического кризиса в Европе свидетельствует о возможном «прозрении» европейских политиков в перспективе.

Ранее глава МИД Венгрии рассказал о содержании нового пакета антироссийских санкций ЕС.

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