Глава российского МИД Сергей Лавров назвал президентство украинского лидера Владимира Зеленского актёрской игрой.

В своей статье для «Известий» он напомнил, как убедительно Зеленский сыграл демократа и борца с коррупцией в «Слуге народа», который сражается против дискриминации русских и «за всё хорошее».

«Вспомните и сравните с тем, как он на посту президента мгновенно перевоплотился буквально по системе Станиславского: запрет на русский язык, образование, СМИ, культуру. «Если вы ощущаете себя русскими, то ради ваших детей и внуков отправляйтесь жить в Россию». Добрый совет. Жителей Донбасса назвал не людьми, а «особями», — отметил Лавров.

Глава российского МИД также вспомнил цитату украинского лидера о нацистском батальоне «Азов»: «Они такие, какие есть. У нас таких много».

«Даже CNN постеснялась оставить эту фразу в интервью», — подчеркнул дипломат.

Ранее Лавров заявил, что решения по ситуации на Украине принимает не президент, а чиновники в Вашингтоне, причём «отнюдь не на президентском уровне».

По его словам, враньё стало визитной карточкой украинских властей.