Лавров назвал враньё визитной карточкой украинских властей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии заявил, что враньё стало визитной карточкой украинских властей.

«Меня совсем не удивляет, что враньё стало визитной карточкой украинского режима. Так было при Петре Порошенко, остаётся при Владимире Зеленском», — приводит его слова сайт российского внешнеполитического ведомства.

Лавров напомнил, что недавно Зеленский заявлял о лживости сообщений о том, что украинские вооружённые силы бомбят центр Донбасса и другие населённые пункты.

«Хотя даже западная пресса, всячески выгораживающая украинских неонацистов, уже признала: сообщения, будто это делают российские вооруженные силы, являются неправдой», — отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории, заявил, что Москва не верит его словам.