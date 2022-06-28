Лавров: Зеленский не принимает решений по ситуации на Украине

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Абсолютно неважно, что думает и на что надеется украинский президент Владимир Зеленский, потому что решения по ситуации на Украине принимает не он, а чиновники в Вашингтоне, причём «отнюдь не на президентском уровне», заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Лавров: Зеленский не принимает решений по ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский, это абсолютно неважно, что он думает и на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причём отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, в администрации президента», — сказал российский министр на пресс-конференции.

Он также подчеркнул, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».

  • Лавров: Зеленский не принимает решений по ситуации на Украине

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