Лавров: Зеленский не принимает решений по ситуации на Украине
- РИА Новости
«Вы знаете, я даже не буду гадать, на что надеется президент Зеленский, это абсолютно неважно, что он думает и на что он надеется. Не он принимает решения. Решения принимают в Вашингтоне, причём отнюдь не на президентском уровне. Принимают решения известные чиновники в Госдепартаменте, ну и, наверное, в администрации президента», — сказал российский министр на пресс-конференции.
Он также подчеркнул, что чем больше страны Запада будут накачивать Украину оружием, тем дольше будут длиться боевые действия и тем дольше продлится «агония нацистского режима».
- Лавров: Зеленский не принимает решений по ситуации на Украине