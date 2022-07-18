Лавров заявил, что ФРГ и Франция «убили» Минск — 2

ФРГ и Франция «убили» Минск — 2, в связи с чем требование канцлера Германии Олафа Шольца в адрес Москвы о заключении с Киевом соглашений о гарантиях напрасно, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Когда сейчас Олаф Шольц требует заставить Россию пойти на соглашение о гарантиях территориальной целостности и суверенитета Украины, он зря старается. Такое соглашение уже было — Минские договоренности, которые убили как раз Берлин с Парижем», — написал он в статье для «Известий».

Лавров подчеркнул, что после провозглашения Берлином и Парижем себя в качестве гарантов Минских соглашений Франция и Германия «пальцем не пошевелили», чтобы принудить Киев к диалогу с Донбассом для согласования особого статуса региона, амнистии, проведения выборов и прочих вопросов.

«Более того, немцы и французы заявляли, что прямой диалог Киева с ДНР и ЛНР невозможен, сваливая всю ответственность на Россию, хотя она ни разу в минских документах не упомянута», — добавил он.

Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко ранее высказалась о том, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной на любых условиях недопустимо.

Глава британского МИД Лиз Трасс призвала не допустить заключения «нового Минского соглашения» для Украины, по её словам, Киеву нужна «чистая победа над Россией».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила уверенность, что Минские соглашения предоставили Киеву возможность сохранить украинское государство, а второй такой шанс ему не выпадет.