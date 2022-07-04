Telegraph: Тимошенко заявила, что мирное соглашение между Россией и Украиной недопустимо

Экс-глава правительства Украины Юлия Тимошенко высказалась о том, что заключение мирного соглашения между Россией и Украиной на любых условиях недопустимо.

Об этом сообщает The Telegraph.

«Это неприемлемо для Украины. Мирное соглашение — иллюзия, а единственный выход — победа в бою. Любое мирное соглашение станет лишь первым шагом к очередной войне», — цитирует Тимошенко издание.

Кроме того, в ходе интервью бывшая премьер-министр Украины призвала страны НАТО ускорить поставки оружия украинской стороне. Она также обвинила Россию в затягивании конфликта.

Ранее глава украинской партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду Украины отказаться от Минских соглашений и инициировать новый формат мирных переговоров по Донбассу.