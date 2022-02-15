Тимошенко призвала Раду принять заявление о неприемлемости Минских соглашений

Глава украинской партии «Батькiвщина» Юлия Тимошенко призвала Верховную раду Украины отказаться от Минских соглашений и инициировать новый формат мирных переговоров по Донбассу.

«Сейчас нет никакого сомнения, что происходящее вокруг границ Украины — это принуждение Украины к имплементации Минских соглашений в варианте, подписанном бывшим президентом против интересов Украины», — говорится в заявлении Тимошенко, опубликованном пресс-службой партии.

По мнению политика, парламенту необходимо принять заявление о неприемлемости Минских соглашений. Тимошенко отметила, что любые выборы в Донбассе возможны только после выполнения Россией пакета безопасности, который включает «освобождение территории и восстановление границ».

Ранее глава партии предостерегла украинские власти от реализации Минских соглашений.

По её мнению, «украинцы этого никогда не допустят и не простят».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, у Киева нет сил и смелости признать, что власти не намерены выполнять Минские соглашения.