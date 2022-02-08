Тимошенко предостерегла украинские власти от реализации Минских соглашений
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается на сайте политсилы.
«Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых минских договорённостей. Скажу на понятном языке: даже не думайте!.. Украинцы этого никогда не допустят и не простят», — заявила Тимошенко.
Ранее представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин заявил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.