Тимошенко предостерегла украинские власти от реализации Минских соглашений

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала выполнение Минских соглашений государственной изменой.

Об этом сообщается на сайте политсилы.

«Очевидно, что Киев снова пытаются принудить к выполнению неприемлемых минских договорённостей. Скажу на понятном языке: даже не думайте!.. Украинцы этого никогда не допустят и не простят», — заявила Тимошенко.

Ранее представитель украинской делегации в контактной группе по урегулированию в Донбассе Андрей Костин заявил, что Верховная рада Украины сможет имплементировать в украинское законодательство пункты Минских соглашений, если они будут отвечать национальным интересам.