Депутат Рады Гончаренко заявил о возможном «бегстве» Вучича в Россию
Ранее украинский парламентарий в своих соцсетях пообещал вместе с Хорватией отомстить Вучичу и перевоспитать сербов. Такое заявление он сделал в связи с позицией сербского лидера по вопросу спецоперации.
В ответ на это Вучич пожелал Украине всего наилучшего.
«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился Гончаренко к сербскому лидеру.
По словам украинского политика, Сербия «слишком много начала о себе думать», учитывая, что её население составляет шесть млн человек.
Он вновь выступил с угрозой, что Украина не забудет о заявлениях сербского руководства.
14 июля Вучич высказал мнение, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Путина по Украине, в мире начнётся ад.