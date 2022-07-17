Депутат Рады Гончаренко заявил о возможном «бегстве» Вучича в Россию

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что президенту Сербии Александру Вучичу следует готовиться к «бегству» в Россию после его заявлений о российской спецоперации.

Ранее украинский парламентарий в своих соцсетях пообещал вместе с Хорватией отомстить Вучичу и перевоспитать сербов. Такое заявление он сделал в связи с позицией сербского лидера по вопросу спецоперации.

В ответ на это Вучич пожелал Украине всего наилучшего.

«Вы на всякий случай билет в Ростов возьмите. Вам очень скоро он может пригодиться», — обратился Гончаренко к сербскому лидеру.

По словам украинского политика, Сербия «слишком много начала о себе думать», учитывая, что её население составляет шесть млн человек.

Он вновь выступил с угрозой, что Украина не забудет о заявлениях сербского руководства.

14 июля Вучич высказал мнение, что, если мировые лидеры не прислушаются к предложениям Путина по Украине, в мире начнётся ад.