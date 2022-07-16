Байден: США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана

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США продолжат прилагать усилия для того, чтобы у Ирана не появилось ядерное оружие, заявил американский президент Джо Байден.
Байден: США намерены не допустить появления ядерного оружия у Ирана
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«США твердо намерены гарантировать, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия», — приводит ТАСС слова Байдена в ходе выступления на арабо-американском саммите в саудовском городе Джидде.

Ранее премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности стран «свободного мира» применить силу против Ирана для остановки его ядерной программы.

До этого сообщалось, что Лапид ожидает визита президента США, чтобы обсудить отношения с Ираном.

Также он заявлял, что Израиль оставляет за собой «полную свободу действий, дипломатических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой».

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