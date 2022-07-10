Израильский премьер намерен обсудить с Байденом «проблему Ирана»

Израильский премьер Яир Лапид ожидает визита президента США Джо Байдена, чтобы обсудить отношения с Ираном.

Американский президент 13-16 июля посетит Израиль, Западный берег реки Иордан и Саудовскую Аравию.

«Мы начинаем историческую неделю. В среду приземлится президент Джо Байден, один из самых близких друзей Израиля в американской политике, который однажды сказал о себе: «Не обязательно быть евреем, чтобы быть сионистом. Я сионист». Этот визит будет посвящен как проблемам, так и возможностям. Обсуждение вызовов будет сосредоточено в первую очередь на проблеме Ирана», — цитирует Лапида РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что Израиль оставляет за собой «полную свободу действий, дипломатических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой».

«Израиль не будет сидеть сложа руки, пока Иран пытается напасть на нас. Наши службы безопасности знают, как связаться с кем угодно и где угодно — и они сделают именно это. Мы обсудим с президентом и его командой расширение сотрудничества в области безопасности при всех угрозах», — сказал он.

Президент США Джо Байден отправится с 13 по 16 июля в первый визит на Ближний Восток