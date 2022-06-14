В США анонсировали первую поездку Байдена на Ближний Восток в июле

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Президент США Джо Байден отправится с 13 по 16 июля в первый визит на Ближний Восток. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.
В США анонсировали первую поездку Байдена на Ближний Восток в июле
  • AP

«Президент Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля с остановками в Израиле, на Западном берегу (реки Иордан. — RT) и в Саудовской Аравии», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что в Саудовской Аравии американский лидер встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом.

В мае директор ЦРУ Уильям Бёрнс, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен отправились в поездку в ОАЭ, где новым президентом стал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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