В США анонсировали первую поездку Байдена на Ближний Восток в июле

Президент США Джо Байден отправится с 13 по 16 июля в первый визит на Ближний Восток. Об этом сообщил высокопоставленный представитель американской администрации.

«Президент Байден посетит регион Ближнего Востока с 13 по 16 июля с остановками в Израиле, на Западном берегу (реки Иордан. — RT) и в Саудовской Аравии», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что в Саудовской Аравии американский лидер встретится с наследным принцем страны Мухаммедом бен Сальманом.

В мае директор ЦРУ Уильям Бёрнс, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен отправились в поездку в ОАЭ, где новым президентом стал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.