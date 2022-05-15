Директор ЦРУ, глава Пентагона и госсекретарь США отправляются в ОАЭ

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США направляют делегацию в ОАЭ, где новым президентом стал шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. В состав группы войдут директор ЦРУ Уильям Бёрнс, министр обороны Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен.
Директор ЦРУ, глава Пентагона и госсекретарь США отправляются в ОАЭ
  • Gettyimages.ru
  • © Mohamed Zarandah/Anadolu Agency

Делегация посетит Объединённые Арабские Эмираты в связи со смертью предыдущего лидера страны Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

В делегацию, которую возглавит вице-президент США Камала Харрис, также вошли спецпосланник по вопросам климата Джон Керри, помощник Харрис по нацбезопасности Филип Х. Гордон и координатор Совета национальной безопасности Белого дома по Ближнему Востоку и Северной Африке Бретт Макгурк.

13 мая после продолжительной болезни скончался второй президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа бен Заид Аль Нахайян. Ему было 73 года. 

Новым президентом ОАЭ стал наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

В марте газета The Wall Street Journal сообщила, что руководство ОАЭ и Саудовской Аравии отказались проводить телефонные разговоры с американским президентом Джо Байденом на фоне украинского кризиса.

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