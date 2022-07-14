Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана из-за ядерной программы

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Премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил о готовности стран «свободного мира» применить силу против Ирана для остановки его ядерной программы.
Премьер Израиля заявил о готовности применить силу против Ирана из-за ядерной программы
  • Gettyimages.ru

Об этом Лапид сказал во время совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом.

Израильский премьер считает, что «дипломатия не остановит» Тегеран. По его мнению, остановить Иран может «осознание, что свободный мир готов применить силу» в том случае, если Тегеран продолжит развивать свою ядерную программу.

«Свободный мир готов применить силу. Единственная возможность остановить их — продемонстрировать внятную военную угрозу», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Лапид ожидает визита президента США, чтобы обсудить отношения с Ираном.

Также он заявлял, что Израиль оставляет за собой «полную свободу действий, дипломатических и оперативных, в борьбе с иранской ядерной программой».

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