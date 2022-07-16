Пушков спрогнозировал массовые отставки чиновников и политкризисы в Европе

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Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что страны Европы столкнутся с отставками лидеров и политическими кризисами на фоне недовольства граждан.

По мнению Пушкова, подлинная причина массового недовольства заключается в работе самих политиков.

«Граждане ожидают от правительств рационального управления и соблюдения интересов общества, а не безумных решений в сфере энергетики и не менее безумных санкционных войн, которые бьют по экономикам ведущих их стран», — написал он в Telegram.

Сенатор добавил, что Европу ожидает цикл отставок и политических кризисов.

Он напомнил о выражении премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявил, что «Европа выстрелила себе даже не в ногу, а в лёгкие, и теперь задыхается».

Ранее стало известно, что Драги объявил о решении подать в отставку. Между тем президент Италии Серджо Маттарелла не принял отставку итальянского премьера.

Также в СМИ появилась информация, что Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране.

7 июля действующий британский премьер Борис Джонсон объявил, что принял решение уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии страны.

Журналист Дэниел Джонсон в статье для издания The Telegraph написал, что канцлер Германии Олаф Шольц может потерять свою должность в связи с усугублением энергетического кризиса в стране.

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