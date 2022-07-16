Трасс призвала построить в Британии больше АЭС для сокращения зависимости от России

Глава британского МИД Лиз Трасс в ходе теледебатов кандидатов на пост премьер-министра заявила о необходимости построить как можно больше АЭС и производить больше малых модульных реакторов для сокращения зависимости от российского газа.

По словам Трасс, Лондону нужно рассматривать газ как «топливо переходного периода».

«Мы также должны строить больше атомных электростанций, и мы также должны производить больше малых модульных реакторов», — цитирует её РИА Новости.

Британский премьер-министр Борис Джонсон ранее предупредил, что впереди у Запада «трудные времена» отвыкания от российских нефти и газа.

При этом отмечалось, что Великобритания может стать страной — транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от импорта российских энергоресурсов.

По данным Daily Express, Лондон покупает российскую нефть в обход санкций.