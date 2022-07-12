Daily Express: Британия покупает российскую нефть в обход санкций

Великобритания покупает российскую нефть в обход санкций в связи с острым энергетическим кризисом в стране.

Об этом пишет британская газета Daily Express.

По информации компании Refinitiv, которая предоставляет данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Британия закупила у России дизельное топливо на сумму £800 млн с конца февраля. Кроме того, в британские порты поступило пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одна в прошлом месяце.

В статье отмечается, что помимо очищенного топлива, есть возможность импортировать даже российскую сырую нефть.

Ёмкости заполняют на 51% энергоносителем из другой страны, чтобы не возникало юридических проблем. Смешанная нефть затем доставляется в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей чёрного золота транспортируются на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире.

В материале подчёркивается, что из прибывшего в королевство сырья производят нефтепродукты, которые затем продают жителям Великобритании.

Financial Times ранее допустила, что многие предприятия в Британии могут закрыться в связи с сокращением поставок газа и наступлением энергетического кризиса.

Библиотека палаты общин Великобритании выпустила доклад, в котором сообщается о повсеместном росте стоимости жизни в Соединённом Королевстве с начала 2021 года, связанном в том числе с ситуацией на Украине. В докладе также спрогнозировали рост бедности в стране в 2023 году.

Кроме того, Федерация немецкой промышленности спрогнозировала рецессию в Европейском союзе в случае возникновения перебоев с поставками российского газа.