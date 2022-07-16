Байден заявил, что не жалеет об угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя

Президент США Джо Байден заявил, что не жалеет о своих угрозах превратить Саудовскую Аравию в страну-изгоя на фоне убийства журналиста Джамаля Хашукджи, совершённого в 2018 году.

«Я не жалею ни о чём, что я говорил. То, что произошло с Хашукджи, было возмутительно», — цитирует РИА Новости американского лидера.

В ходе визита в страну он также отметил, что считает наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда ответственным за убийство журналиста.

В феврале 2021 года США ввели визовые санкции против 76 граждан Саудовской Аравии в связи с убийством Хашукджи в 2018 году.

Журналист был убит в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Позднее саудовские власти заявили, что он был убит в здании дипмиссии в результате конфликта.