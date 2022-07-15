Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
- AP
Как пишет РИА Новости, Байден вместо рукопожатия ударил с Салманом кулаками.
Вместе с этим журналисты задали президенту США вопросы, является ли Саудовская Аравия, по его мнению, «изгоем».
Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.
По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.
Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».