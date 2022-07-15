Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

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Прибывший в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Их встреча состоялась сразу после того, как американский лидер вышел из машины после прибытия из аэропорта Джедды.
Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии
  • AP

Как пишет РИА Новости, Байден вместо рукопожатия ударил с Салманом кулаками.

Вместе с этим журналисты задали президенту США вопросы, является ли Саудовская Аравия, по его мнению, «изгоем».

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».

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