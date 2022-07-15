Джо Байден встретился с наследным принцем Саудовской Аравии

Прибывший в Саудовскую Аравию президент США Джо Байден встретился с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Их встреча состоялась сразу после того, как американский лидер вышел из машины после прибытия из аэропорта Джедды.

Как пишет РИА Новости, Байден вместо рукопожатия ударил с Салманом кулаками.

Вместе с этим журналисты задали президенту США вопросы, является ли Саудовская Аравия, по его мнению, «изгоем».

Ранее стало известно, что у Байдена в Саудовской Аравии состоится встреча как с королём Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, так и с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

По данным The New York Times, решение о визите продиктовано желанием добиться снижения мировых цен на нефть в условиях попыток американского государства «изолировать Россию на мировой арене» в связи с украинским кризисом.

Издание также отметило, что Байден «идёт на экстраординарную дипломатическую и политическую авантюру», планируя визит в Саудовскую Аравию, несмотря на то, что ранее осуждал эту страну и называл «изгоем».