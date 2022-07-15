В Пентагоне не видят признаков передачи западного оружия с Украины третьей стороне

Минобороны США не отслеживает использование украинскими военными американских вооружений и не видит признаков того, что они передаются третьей стороне, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с журналистами.

«Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо Вооружённых сил Украины», — цитирует РИА Новости чиновника.

Как ранее признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

RT выяснил, что беспрецедентные по масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.