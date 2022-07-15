В Пентагоне не видят признаков передачи западного оружия с Украины третьей стороне

Короткая ссылка
Минобороны США не отслеживает использование украинскими военными американских вооружений и не видит признаков того, что они передаются третьей стороне, заявил высокопоставленный представитель Пентагона в беседе с журналистами.
В Пентагоне не видят признаков передачи западного оружия с Украины третьей стороне
  • AFP

«Мы не отслеживаем использование украинцами конкретно наших вооружений, но мы также не видели каких-либо признаков того, что это поставляемое оружие передается кому-либо помимо Вооружённых сил Украины», — цитирует РИА Новости чиновника.

Как ранее признал глава Бюро экономической безопасности Украины Вадим Мельник, ведомство зафиксировало неоднократную распродажу поступающей с Запада помощи, в том числе товаров армейского назначения.

RT выяснил, что беспрецедентные по масштабам поставки иностранного вооружения Киеву привели к формированию на Украине нелегальных маркетплейсов — площадок в даркнете, где можно найти объявление о продаже противотанкового комплекса Javelin или передовых барражирующих боеприпасов Phoenix Ghost.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу также отмечал, что часть оружия, поставляемого Западом Украине, уже попала на чёрный рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить