Полянский: Россия диверсифицирует энергоэкспорт, если ЕС не желает сотрудничать по газу
- РИА Новости
«Если Европа не хочет сотрудничать с Россией по газовому вопросу, то мы, думаю, сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что это вызовет некоторые трудности, но задача является выполнимой.
Полянский отметил, что Россия не окажется пострадавшей стороной в этом вопросе.
«Уверен, что ЕС будет вспоминать о старых добрых временах дешёвого российского газа и энергоресурсов», — заключил он.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.
Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.