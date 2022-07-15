Полянский: Россия диверсифицирует энергоэкспорт, если ЕС не желает сотрудничать по газу

Россия намерена диверсифицировать поставки энергоресурсов, если европейские страны не хотят закупать у неё газ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в эфире программы Джорджа Элиасона на американской радиостанции TNT.

«Если Европа не хочет сотрудничать с Россией по газовому вопросу, то мы, думаю, сделаем необходимые выводы и диверсифицируем наш экспорт», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что это вызовет некоторые трудности, но задача является выполнимой.

Полянский отметил, что Россия не окажется пострадавшей стороной в этом вопросе.

«Уверен, что ЕС будет вспоминать о старых добрых временах дешёвого российского газа и энергоресурсов», — заключил он.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что санкции и эмбарго на газ из России разрушат экономику Европы.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.