Reuters: МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР

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МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать решение Пхеньяна о признании Донецкой и Луганской народных республик.
Reuters: МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
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Об этом пишет Reuters.

«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия, после того как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — говорится в сообщении.

Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя признание Северной Кореей республик Донбасса, назвал неприемлемым такое решение.

Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики 13 июля.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия позитивно расценивает решение Пхеньяна.

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