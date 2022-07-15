Reuters: МИД КНДР заявил, что Украина не имеет права осуждать признание ДНР и ЛНР
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Об этом пишет Reuters.
«Киев не имеет права оспаривать наши легитимные действия, после того как украинские власти в прошлом поддерживали санкции США против КНДР из-за ракетно-ядерной программы», — говорится в сообщении.
Ранее министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя признание Северной Кореей республик Донбасса, назвал неприемлемым такое решение.
Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики 13 июля.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия позитивно расценивает решение Пхеньяна.