Глава МИД Японии Хаяси назвал неприемлемым признание КНДР республик Донбасса

Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя признание Донецкой и Луганской народных республик Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.

«Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым», — сказал Хаяси. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.