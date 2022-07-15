Глава МИД Японии Хаяси назвал неприемлемым признание КНДР республик Донбасса

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Министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси, комментируя признание Донецкой и Луганской народных республик Северной Кореей, назвал неприемлемым такое решение.
Глава МИД Японии Хаяси назвал неприемлемым признание КНДР республик Донбасса
  • AP

«Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым», — сказал Хаяси. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.

МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР. 

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.

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