Глава МИД Японии Хаяси назвал неприемлемым признание КНДР республик Донбасса
- AP
«Их признание нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, является нарушением международного права и является неприемлемым», — сказал Хаяси. Его слова приводит РИА Новости.
Ранее Корейская Народно-Демократическая Республика признала независимость Луганской Народной Республики, а также Донецкой Народной Республики.
МИД Украины после этого заявил о разрыве дипломатических отношений и экономических контактов с КНДР.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что министерству иностранных дел поручено проработать конкретные направления сотрудничества с КНДР.